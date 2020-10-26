5 قطاعات تقود سوق دبي المالي للهبوط 0.50% في ختام التعاملات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:53 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.50% خاسراً 10.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2166.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 154.2 مليون سهم محققة ما قيمته 132.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2328 صفقة لعدد 28 سهماً.

وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.84%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.51%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.96%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.88%.
 
وقفزت 9 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 5.95%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.62%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.85%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.8 مليون ورقة بقيمة 20.3 مليون درهم.

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