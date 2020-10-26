مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً في ختام التعاملات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:49 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.01% رابحاً 0.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8155.31 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.27% رابحاً 1008.53 نقطة ليغلق عند مستوى 14889.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 498.7 مليون سهم بقيمة 11.4 مليار ريال. 
 
وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.18%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.87%، ثم المرافق العامة بنسبة 1.74%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.18%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.09%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.78%، ثم البنوك بنسبة 0.43%.
 
وقفز 90 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بوان" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "أسمنت نجران" بنسبة 9.51%، فيما تراجع 96 سهماً على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 7.25%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 5.98%، فيما تصدر سهم "بن داود" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 460.9 مليون ريال سعودي.
 

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