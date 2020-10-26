شركة مياه الشرب تعلن عن خطتها لمواجهة الأمطار (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، إن الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار مع دخول فصل الشتاء تبدأ منذ شهر أغسطس بتطهير الشنايش ورفع كفاءة الخطوط والمحطات، ومراجعة خطوط الصرف وأعمال التطهير المستمرة، ورفع كفاءة المعدات وصيانتها.

وأضاف "عابدين"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه تم اتخاذ استعدادات قوية جدًا هذا العام مع إضافة بعض شنايش الأمطار بالقاهرة والجيزة بالمحاور الرئيسية.

وتابع المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، أن هناك 163 معدة منتشرة على كافة المحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري بالقاهرة والجيزة، وهناك غرفة طوارئ مركزية في الشركة ومجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمحافظات، وهناك تواصل وتنسيق كامل بينهم للتعامل مع أزمة الأمطار.

وعقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماع طارئ برئاستها وبحضور كافة رؤساء احياء المنطقة، وذلك لمناقشة الاستعداد لاستقبال موسم الامطار والسيول.

وأصدرت تعليماتها برفع حالة الطوارئ بجميع أحياء المنطقة الجنوبية لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار، والتأكيد علي جاهزية مرفق الصرف الصحي وتواجد كافة سيارات الشفاطات والبدالات والنافوري والطلمبات، والتأكد من توزيعها بالمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والانفاق، وذلك لشفط أي تراكمات للمياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية

كما وجهت بضرورة بذل كافة الجهود لتطهير بالوعات الامطار ومخار السيل بنطاق المنطقة، ومجرى السيل والتواجد الميداني والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة السيول المحتملة، كما اشارت سيادتها إلى توفير ١٦طلمبة جديدة لشفط المياه متاحة بمقر المنطقة الجنوبية.

وشددت على ربط غرف عمليات الاحياء بغرفة عمليات المنطقة والغرفة الرئيسية بديوان محافظة القاهرة.

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