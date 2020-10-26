عاجل.. العثور على فتاة بورسعيد المختفية لدى صديقها بحلوان (فيديو)

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أفاد مصدر أمني بأن فريق العمل تمكن من العثور على فتاة بور سعيد المختفية بتاريخ ٢٤ الجاري والذي أبلغ والدها بغيابها عقب خروجها لتلقي درس خصوصي.



وتبين هروبها من منزلها عقب تعرفها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي على شاب من منطقة حلوان بالقاهرة ولسوء معاملة والدتها تفقت معه على مقابلتها بميدان رمسيس بالقاهرة حيث تقابلا وأقامت طرف والدته بإحدى مناطق حلوان.



تم إستهدافهما وضبطهما، قررت بتركها مسكن والدها بمحض إرادتها لسوء معاملة والدتها لها وأضافت بعدم تعرضها لثمة مكروه.