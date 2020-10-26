تراجع هامشي لبورصة مسقط بختام ثاني جلسة في الأسبوع

أنهي سوق مسقط للأوراق المالية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% خاسراً 0.19 نقطة ليغلق عند مستوى 3563.920 نقطة،وبلغ حجم التداول 14.2 مليون سهم بقيمة 956.5 ألف ريال عبر تنفيذ 393 صفقة لعدد 34 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "شل العمانية للتسويق" بنسبة 9.65%، ثم سهم، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 5.88%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 3.33%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 30%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 3.74%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تصدر سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 269.8 ألف ريال عماني.