300 حالة وفاة يوميًا بفيروس كورونا في إيران

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:36 م
إيران
إيران
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الاثنين، 300 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وقال نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي، إن فيروس كورونا قد يتسبب في 600 وفاة يوميا خلال الأسابيع المقبلة ما لم يلتزم الإيرانيون ببروتوكولات الصحة في البلاد.

 

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 539670 إصابة.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 322 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 31034 حالة.

 

وارتفع عدد المتعافين إلى 434676 شخصا، فيما لا يزال 4810 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة داخل غرف العناية المركزة.

 

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية: "نعيش ظروف حرب حادة مع كورونا، وينبغي فرض إغلاق لمدة 3 أسابيع على الأقل".

 

وأضافت: "من الضروري تعطيل الاجتماعات في الدائرة الحكومية لأنها عامل ناقل للفيروس"، وتابعت: "أعداد الوفيات اليومية في العاصمة طهران تتراوح بين 40 إلى 55".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حالات الوفاة اصابات كورونا إيران

أخبار تهمك

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ أقل من ساعتين

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

مهاجم الأهلي تحدث مع وكيل أعماله للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ أقل من ساعتين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

في تطور خطير.. إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

كبار إيران في مصيدة "كورونا".. الفيروس يجتاح البلاد

تسجيل 87 وفاة 2596 إصابة جديدة بكورونا في إيران

إيران تسجل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى أكثر من 12.6 ألف حالة وفاة

إيران: ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

02:31 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه