تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:32 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع  للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.69% خاسراً 93.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5468.88 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.97% خاسراً 121.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6036.63 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.86% خاسراً 37.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4343.98 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.09% خاسراً 48.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4384.65 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 233.7 مليون سهم بقيمة 67.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14 ألف صفقة


 وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.71%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.08%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.43%، 0.40%، على التوالي، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%.
 
وجاء سهم شركة مجموعة أسس القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 4.65%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 3.88%، ثم سهم شركة إنوفست بنسبة 3.45%، فيما تصدر سهم شركة المال للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.05% يليه سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 5.53%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 5.08%

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