"الوطنية للانتخابات": التظلمات على نتائج المرحلة الأولى من "النواب" خلال 24 ساعة

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انتهى رؤساء اللجان الفرعية من فرز صناديق الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أمس، وتم إعلان الحصر العددي للأصوات التي أدلى بها الناخبون، كما أعلنوا إجمالي أصوات كل مرشح.



وعقب الانتهاء من الفرز أرسلت كل لجنة فرعية الحصر العددي بها إلى اللجان العامة، التي تقوم بدورها بمراجعة وتدقيق النتائج، وإعلان الحصر العددى لمجمع الدائر الانتخابية.



وحدد الجدول الزمنى للانتخابات، مواعيد التظلمات على نتائج اللجان العامة حيث تتلقى اللجان على مستوى 14 محافظة، تظلمات المرشحين على نتائج الحصر العددى للاصوات الناخبين في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددى.



وترسل اللجان العامة التظلمات للهيئة الوطنية للانتخابات وتفصل فيها في موعد أقصاه 24 ساعة من عرض التظلمات عليها، وتخطر الهيئة المتظلم بنتيجة البت فيها في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدور القرار.



وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 1 نوفمبر.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض 6 حالات تعتبر فيها بطاقة الاقتراع باطلة ويتم استبعادها أثناء عملية الفرز وهي:



1-الصوت المعلق على شرط. 2-إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية. 3-إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع، أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو أخل بسرية التصويت. 4-إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص. 5-الصوت الذي يعطى لأقل أو أكثر من العدد المطلوب انتخابه. 6-بطاقة الاقتراع

