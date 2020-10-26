مجلس النواب: كورونا لم تمنعنا من ممارسة التشريع وأنجزنا 887 قانونا

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قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن إجمالى عدد القوانين التى تم مناقشتها خلال أدوار الإنعقاد الخمس لمجلس النواب بلغت 887 قانونًا، مؤكدًا أن المجلس كان حريصا على الاهتمام بالإداء التشريعى والرقابى خلال الفصل التشريعى الآول.



وأوضح "فوزى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن أجمالى عدد الاتفاقيات الدولية التى تم الموافقة عليها،بلغ نحو 394 اتفاقية،بواقع 27 اتفاقية فى دور الانعقاد الآول،65 اتفاقية فى الدور الثانى،66 اتفاقية فى دور الانعقاد الثالث،و65 اتفاقية فى دور الانعقاد الرابع،و62 فى دور الانعقاد الخامس.



وأشار "فوزى "إلى أن اجمالى عدد الجلسات العامة التى تم عقدها على مدار أدوار الانعقاد الخمس "369"جلسة عامة،وشملت "96"جلسة فى دور الانعقاد الآول،و"68"فى دور الانعقاد الثانى،و"71 "فى دور الانعقاد الثالث،و"72"فى دور الانعقاد الرابع،و"62"فى دور الانعقاد الخامس.



وشدد الآمين العام لمجلس النواب على أن المجلس لم يتخلى عن عمله الرقابى،وبلغت عدد البيانات العاجلة التى تم مناقشتها فى ادوار الانعقاد الخمس بنحو 1287 بيانا عاجلا،و6008 طلب إحاطة،4133 سؤالا و3188 اقتراحا برغبة،200 طلب مناقشة.



ولفت إلى أنه برغم ظروف فيروس كورونا كوفيد _19،والتى نالت تاثيراتها من كافة دول العالم،لم يتأخر مجلس النواب فى استكمال خطته التشريعية والرقابية وبلغ أجمالى الاقتراحات برغبه التى نوقشت فى دور الانعقاد الخامس نحو 803 اقتراح و156 بيانا عاجلا و646 سؤالا و92 طلب مناقشة،و1530 طلب إحاطة.

