تعرف على الجهاز الفني المعاون ل " ياسين " في بورفؤاد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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اعلن مجلس ادارة نادي بورفؤاد برئاسة المهندس أحمد البربري عن تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد محمد ياسين ، والذي سيقود الفريق الأول بالنادي خلال الموسم الجديد 2020/2021

هذا وقد ضم التشكيل كلا من : طارق الرمالي مشرف عام على الفريق ، محمد ياسين مدير فني ، احمد يوسف رخا مدرب عام ، سامح جمال مدرب ، ناجي قلاوينة مدرب حراس مرمى ، كريم العويلي مدير إداري ، أحمد الديب مدير شئون لاعبين ، مؤمن غريب أخصائي تأهيل وأصابات ملاعب ، احمد الزغبي علاج طبيعي .

ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداداته للموسم الجديد غداً الثلاثاء على ملعب بورفؤاد في الثالثة عصرا .

وكان فريق بورفؤاد قد اختتم الموسم المنقضي محتلا للمركز الثالث بجدول ترتيب نتائج المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث .

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