أذربيجان تحرر 17 قرية جديدة من أرمينيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:56 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أعلن الرئيس الأذربيجاني ألهام علييف، اليوم الاثنين، تحرير 17 قرية جديدة من سيطرة أرمينيا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

 

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن من يريد وقف إطلاق النار يرسل الأسلحة إلى أرمينيا، مؤكدًا أنه لديه قائمة بتلك البلدان.

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأذربيجاني، شروطه لوقف النزاع المسلح مع القوات الأرمينية فى إقليم قره باغ وذلك خلال اتصال عبر الفيديو تم اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 

وبحسب البيان الصادر من المكتب الإعلامي لرئيس أذربيجان جاءت الشروط كالتالي: ضرورة إنهاء النزاع الأذربيجاني الأرمني بشأن إقليم قره باغ وفقا لمبادئ القانون الدولي ووحدة أراضي أذربيجان والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن" ، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

 

وأضاف البيان: ثانيا الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأرمنية من الأراضي المحتلة".

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تحرير 17 قرية ارمينيا أذربيجان

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