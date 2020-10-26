استعدادًا لموسم الأمطار.. إجراءات سلامة في الجامع الأزهر الشريف

Advertisements

استعدت مشيخة الأزهر الشريف إلى موسم الأمطار القادم، وذلك بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمزاريب وقنوات الصرف بسطح الجامع الأزهر الشريف.



وقامت الإدارة برفع كفائة قنوات الصرل والمزاريب في سطح الجامع وإزالة أي انسداد بها تحسبًا لهطول الأمطار خلال فصل الشتاء لعام 2020



وفي ذات السياق أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى الأثار الدكتور مصطفى وزيري، منشورًا بخصوص أخذ التدابير اللازمة لهذا الأمر ومراجعته وتقييم أنظمة تصريف مياة الأمطار والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم لرفع كفائتها وتقييم أدائها.



وأعلنت إدارة آثار شمال القاهرة مناطق آثار الأزهر والغوري، ببدء المتابعة أول بأول أنظمة تصريف مياة الأمطار والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم لرفع كفائتها وتقييم أدائها.