مهاجم الأهلي تحدث مع وكيل أعماله للرحيل عن القلعة الحمراء

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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صرح قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن أن المهاجم السنغالي آليو بادجي لاعب الأهلي بدأ التحدث مع وكيل أعماله للرحيل عن مصر خلال الفترة المقبلة.


وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" اللاعب شعر بأنه غير مرغوب فيه، بعدما جلس بديلا في المباريات السابقة، وموسيماني أبلغ لجنة التخطيط بقدرته على ضم محترفين مميزين خلال الفترة المقبلة".


وواصل: "اللاعب تحدث مع وكيله للبحث عن عروض جادة للرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة".

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