رئيس قطاع المعاهد يؤكد أهمية تحقيق أقصى استفادة من اليوم الدراسي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قام الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، بزيارة لمعاهد «الشروق النموذجي الإبتدائي والشروق النموذجي إعدادي وثانوي بنين وبنات»، وذلك لمتابعة سير العملية الدراسية وانتظامها، والتأكد من تطبيق كافة التدابير الاحترازية واجراءات التباعد الاجتماعي لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار الأمراض والفيروسات.

وأكد رئيس قطاع المعاهد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحصص الدراسية، وحسن توجيه الطلاب تعليميا وفكريا، لتحقيق أقصى استفادة من اليوم الدراسي، مشددا على أهمية التأكد من انتظام الطلاب في متابعة الدروس المذاعة عبر القنوات التعليمية، وبوابة الأزهر الإلكترونية.

كما نبه فضيلة الشيخ صالح على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا مستمرا لمتابعة الدراسة وتسيير قوافل متابعة لكل مناطق الجمهورية، لرصد المشاكل الطارئة التي قد تواجه العملية التعلمية، ووضع الحلول الفورية لها.

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