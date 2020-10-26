هالاند يوضح السر وراء هدفه في شباك شالكة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:31 م
هالاند
هالاند
عبد القادر عرابي
Advertisements
أوضح إيرلينج براوت هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن السر وراء هدفه في شباك شالكة، في الدوري الألماني.


وقاد هالاند فريقه للفوز بثلاثية دون رد على شالكة في "ديربي الرور" في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.
وسجل هالاند الهدف الثاني في المباراة من كرة ساقطة فوق حارس فريق شالكة.


وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الألماني: "حينما تسلمت الكرة، انتظرت التحرك من جادون سانشو، لكنه لم يفعل".


وتابع: "مررت الكرة إلى سانشو، الذي أعادها لي، قبل أن أقرر لعب الكرة باليد اليمنى، التي أتدرب عليها كثيراً".

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ يوم

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

موقف محرج لـ"جو بايدن" على الهواء.. وزوجته تنقذه

منذ 38 دقيقة

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 16 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ ساعة و نصف

3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه