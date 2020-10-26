هالاند يوضح السر وراء هدفه في شباك شالكة

أوضح إيرلينج براوت هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن السر وراء هدفه في شباك شالكة، في الدوري الألماني.









وقاد هالاند فريقه للفوز بثلاثية دون رد على شالكة في "ديربي الرور" في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وسجل هالاند الهدف الثاني في المباراة من كرة ساقطة فوق حارس فريق شالكة.









وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الألماني: "حينما تسلمت الكرة، انتظرت التحرك من جادون سانشو، لكنه لم يفعل".









وتابع: "مررت الكرة إلى سانشو، الذي أعادها لي، قبل أن أقرر لعب الكرة باليد اليمنى، التي أتدرب عليها كثيراً".



