بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:32 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد الدمتناوي
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عاد الأوغندي عبده لومالا، لاعب فريق نادي بيراميدز، من بلجيكا إلى القاهرة بعد فترة تأهيل وعلاج طبيعي، استمرت 3 شهور كاملة.

وخضع لومالا لجراحة في غضروف الركبة، بعدته عن المشاركة مع بيراميدز خلال مباريات الفريق.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن سفر لومالا للسويد ثم بلجيكا، للخضوع لفترة علاج وتأهيل.

وهناك اتجاه داخل نادي بيراميدز للاستغناء عن لومالا خلال الفترة المقبلة، في ظل ضعف مردوده، بالإضافة إلى إصابته الطويلة.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، ضمن منافسات نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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لومالا رياضة بيراميدز اخبار الرياضة

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