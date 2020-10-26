موعد مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:15 م
موعد مباراة ميلان
موعد مباراة ميلان
حسام مجدي
Advertisements
يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره نادي روما اليوم الإثنين 26 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ميلان ضد نظيره فريق روما اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو.

كما ستذاع مباراة ميلان ضد روما اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN Sports HD 4" بتعليق خليل البلوشي.

ويحتل نادي ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات بينما يتواجد نادي روما في المركز التاسع برصيد 7 نقاط بنفس عدد المباريات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميلان وروما موعد مباراة ميلان رياضة

أخبار تهمك

موقف محرج لـ"جو بايدن" على الهواء.. وزوجته تنقذه

منذ 38 دقيقة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 16 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ ساعة و نصف

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ يوم

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ 18 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

منذ 42 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ ساعة و 10 دقيقة

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه