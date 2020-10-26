موعد مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره نادي روما اليوم الإثنين 26 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ميلان ضد نظيره فريق روما اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو.





كما ستذاع مباراة ميلان ضد روما اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN Sports HD 4" بتعليق خليل البلوشي.





ويحتل نادي ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات بينما يتواجد نادي روما في المركز التاسع برصيد 7 نقاط بنفس عدد المباريات.



