موقف محرج لـ"جو بايدن" على الهواء.. وزوجته تنقذه

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:13 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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أخطأ المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، خلال بث مباشر على الإنترنت في اسم منافسه، الرئيس دونالد ترامب.

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، ذكر بايدن اسم "جورج"، بدلا من اترامب، في إشارة إلى الرئيس الأسبق، قبل أن تتدخل زوجته وتصحح الاسم همسا.

 

وووجه جو بايدن، البالغ من العمر 77 عاما، وزوجته جيل، حديثهما إلى أنصاره لحشد مزيد من الحماس والدعم قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو أسبوع.

 

وقال بايدن، خلال البث المباشر: "إنها الانتخابات الأكثر أهمية، ليس لأنني مرشح للرئاسة، ولكن بسبب من أترشح أمامه. إنها الانتخابات الأكثر أهمية منذ وقت طويل جدا".

 

وكان بايدن، اعتبر أن التصويت سيحدد "نوع البلد الذي ستصبح عليه أمريكا"، مضيفا: "4 سنوات أخرى مع جورج".

 

وعلى الفور تدخلت زوجته وهمست بصوت منخفض اسم "ترامب" عدة مرات، دون أن تحرك شفتيها، في محاولة لتدارك الموقف دون أن يدرك أحد أنها صححت الخطأ.

 

واستوعب بايدن، أنه أخطأ خلال حديثه، إذ بدأ بالتلعثم قائلا: "سنجد أنفسنا في موقف.. في حال تم انتخاب ترامب، فسنكون في عالم مختلف".

 

وأثارت الواقعة ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تكهن المستخدمين عن هوية الرئيس الأسبق الذي كان يقصده بايدن بدلا من ترامب، في إشارة إلى جورج بوش الأب الذي ترأس البلاد بين عامي 1989 إلى 1993، أم جورج بوش الابن الذي تربع على كرسي الرئاسة من 2001 حتى 2009.

 

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موقف محرج على الهواء جو بايدن ترامب الانتخابات الامريكية

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