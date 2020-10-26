لدعم ذوي الإعاقة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من "القومي للمرأة"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الاثنين، وفدا رفيع المستوى من المجلس القومى للمرأة.

وضم الوفد كلًا من النائبة الدكتورة هبه هجرس عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي بالمرأة، والسيدة مها هلالي - عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، والمستشار محمد الأدهم عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة.



حيث حرص وفد المجلس على الإشادة بالقرارات الأخيرة الصادرة من رئيس الهينة الخاصة بدعم ذوي الإعاقة من العاملين بالنيابة الإدارية والمترددين والمتعاملين على مقراتها ومردودهما على المستوى المحلي والدولي.


كما استعرض اللقاء سبل التعاون بين النيابة الإدارية ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس
القومي للمرأة وذلك عبر إتاحة وصول المعلومات وتدريب أعضاء النيابة والإداريين على
التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تدريب وتقديم الدعم للأشخاص ذوي
الاحتياجات الخاصة



ومن جانبه حرص المستشار عصام المنشاوي على الإشادة بدور المجلس القومى للمرأة
فى دعم قضايا المرأة المصرية على وجه العموم ودور لجنة المرأة ذات الإعاقة فى دعم
ذوي القدرات الخاصة من السيدات على وجه الخصوص، كما أكد سيادته على الالتزام الكام
بالقانون والمعايير الدولية فيما يخص دعم ذوي القدرات الخاصة، سواء فيما يخص منظومة
التعليمات المعمول بها والتوجيهات المستمرة فى هذا الصدد، فضلا عن أن العمل جاري
على تجهيز أماكن ومقرات مجهزة بما يتناسب مع المترددين على النيابة من الشاكين
والمتهمين من ذوي القدرات الخاصة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات خلال الفترة
القادمة بما يكفل دعم النواحى الإجرائية والموضوعية الخاصة بذوي القدرات الخاصة وفق المعايير الدولية وفى ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنبثقة عن الأمم لمتحدة وإعلان سيادة الرئس عبد الفتاح ألسيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨ عاما
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وما استتبعه من صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
لدعم ذوي الإعاقة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من "القومي للمرأة"
لدعم ذوي الإعاقة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من "القومي للمرأة"

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