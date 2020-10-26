تغريم هنا شيحة 375 ألف جنيه لتهربها من الضرائب
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:07 م
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، مبلغ وقدره 375 ألف و75 جنيهًا، ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها وكل عن جميع التهم للارتباط والمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى
وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات.