تغريم هنا شيحة 375 ألف جنيه لتهربها من الضرائب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، مبلغ وقدره 375 ألف و75 جنيهًا، ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها وكل عن جميع التهم للارتباط والمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى


وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات.

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