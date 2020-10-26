إيسكو يفتح النار على زيدان

وجه الإسباني فرانشسيكو إيسكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إنتقادات لاذعة للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بسبب قراراته الخاصة بمشاركته في المباريات.









وقال إيسكو في تصريحات صحفية أن زيدان لا يعتمد عليه أكثر من 60 دقيقة في المباريات ويعتمد على الزج به خلال العشرة دقائق الأخيرة في معظم المواجهات.









يُذكر أن ريال مدريد نجح في حسم كلاسيكو الأرض ضد برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الكامب نو السبت الماضي في المباراة التي لم يشارك إيسكو في أي من دقائقها.



