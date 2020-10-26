لليوم الثالث على التوالي.. "فجأة افترقنا" لتامر حسني تحقق أعلى نسبة استماع بموقع "يوتيوب"

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يحافظ نجم الجيل تامر حسني، لليوم الثالث على التوالي على الصدارة بأغنيته الأخيرة"فجأه افترقنا" حيث تحقق أعلى نسبة استماع بقسم"الموسيقى" في موقع الفيديوهات"يوتيوب"، بالإضافة إلى نسب المشاهدة التي تجاوزت 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة.



واحتل حسني، أيضًا المركز ال ٣١ عالميًا بأغاني ألبومه الجديد إختراع ومبطلناش احساس وفجأه افترقنا حيث حقق بهم انجازًا رقميًا غير مسبوق على الاطلاق..





جدير بالذكر أن أغنية عنوان"فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكس يحيى يوسف، ماستر جلال الحمداوي، تسجيل جلال فهمي، وتنتمي الأغنية إلى نوع "الدراما



