تفعيلا لبروتوكول التعاون.. "التضامن" و"المصرية للاتصالات" تطلقان أولى البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements

أنطلقت فعاليات أولى البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين بوزارة التضامن الإجتماعي، والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات في ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها أمام فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي أيمن السيد مستشار وزيرة التضامن للتنمية البشرية وبناء القدرات، أن الاهتمام بالاستثمار في المكون البشرى بالوزارة يعد من أهم اولويات العمل الفترة الحالية بما يهدف لتمكين العنصر البشرى وصقل خبراتهم ومهاراتهم في التعامل مع العمل الحكومي لتحقيق الارتقاء في العمل المؤسسي وادارة عمليات التحول المؤسسي.

وأضافت القباج أن هذا التدريب يأتي في إطار منظومة متكاملة من التطوير تقوم بها الوزارة لبناء وتنمية قدرات العاملين وفى ظل شراكة متميزة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف التدريبات التركيز على عدد من المحاور الخاصة بتطوير منظومة تقديم الخدمة للمواطن وآليات التعامل مع الجمهور وبرامج خاصة بإدارة المشروعات وفق الاساليب الحديثة وبناء القدرات وتأهيل قيادات شابة للعمل المؤسسي وفق رؤية مصر 2030، إضافة إلى برنامج خاص بالتحول الرقمي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المرحلة الاولى للتدريب، الذى يتم وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة تستهدف 230 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 25 اكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي المتطور لذوى الاعاقة حول تعديل المهارات السلوكية وإدارة الذات وأساسيات التسويق الإلكتروني والتواصل الفعال والذى ينفذ أيضا في إطار بروتوكول التعاون بين الجانبين لتأهيل عدد 150من ذوى الاعاقة الحركية وقصار القامة على مهارات سوق العمل بهدف تمكينهم اقتصاديا واستثمار قدراتهم ودعمهم بالخبرات اللازمة.

وفي إطار متصل، يهدف البروتوكول الذي يمتد إلى 3 سنوات، لدعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية تطلقها الشركة المصرية للاتصالات لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر الانترنت، كما ستقوم المصرية للاتصالات بتدريب نحو 1000 من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءة 1000 من موظفي الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.

ويأتي تفعيل هذا البروتوكول في إطار المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات إيمانًا منها بأهمية المشاركة في تنمية المجتمع ومساندته في تقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود إيجابي على المواطنين.

أخبار تهمك

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يستقر على رحيل نجمه

منذ 17 دقيقة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 22 ساعة

3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

منذ 41 دقيقة

موقف محرج لـ"جو بايدن" على الهواء.. وزوجته تنقذه

منذ 36 دقيقة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ يوم

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ ساعة و نصف

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ ساعة و 9 دقيقة

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه