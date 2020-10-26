تحت شعار "مصر بعيون مصرية".. إعلان نتائج المرحلة الثانية من مبادرة "خبر في صورة"

عقدت أمس لجنة تحكيم مبادرة «خبر في صورة» اجتماعها لاختيار أفضل صور شاركت في المرحلة الثانية من المبادرة والتي جاءت تحت شعار "مصر بعيون مصرية" للاحتفاء باليوم العالمي للسياحة.





وفازت صور كل من: "أحمد اللقاني - مارك باهر - حسن مناديلي - محمد عبد الظاهر - دعاء بلال"، وجاء ذلك بعد فرز الصور وتقييمها من خلال لجنة تحكيم متخصصة في فنون التصوير الصحفي، يترأسها "حسام دياب " من أهم المصورين الصحفيين المصريين،و"عبد الوهاب السهيتي" كبير مصوري الأهرام، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ورئيس قسم التصوير بجريدة الشروق.





وقال حسام دياب: "أسعدني إقبال المشاركين على التقديم في المسابقة فهي خطوة جيدة ،لأن كم المشاركين يؤكد على اهتمامهم بالمسابقة، وأضاف دياب أن الفترة المقبلة من المرجح عمل عدة مسابقات للتصوير ولكن بعناوين وأفكار مختلفة".





وعلق عبد الوهاب السهيتي قائلًا: "المتسابقين أعمالهم كانت مميزة جدا، وشهدت تطور كبير من قِبل المتسابقين، لكن للأسف كانت المشكلة التي وجهتنا أن البعض قدم صور خارج موضوع المسابقة".





وأكد مجدي إبراهيم إن هناك تطور كبير وملحوظ في الصور المقدمة في هذه المرحلة٫ ونصيحتي للمتسابقين عليكم أن تطوروا من أنفسكم ولا تعتمدوا على الفوز في المسابقة فقط.





وفي نهاية الاجتماع أكدت لجنة التحكيم على ضرورة الدقة في الأعمال التي يتم إرسالها لأن هناك بعض الصور فكرتها كانت بعيدة عن مضمون المسابقة



