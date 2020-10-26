استمرار حبس ديلر المنيب لإتجاره في الأقراص المخدرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس ديلر، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات لاتجاره في الأقراص المخدرة بالمنيب.

وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجارة في الأقراص المخدرة، بمنطقة المنيب، وتبين أنه كان يحصل على المخدرات من تاجر مخدرات

وادلى المتهم في اعترافاته، أنه كان يروج لتجارة المخدرات على عملائه بالمنطقة، لتحقيق مكاسب كبيرة، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، ويقوم بتوصيلها للمكان المحدد.

كشفت تحريات ضباط مباحث الجيزة، عن تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة المنيب مسرحا لترويج بضاعته بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق


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