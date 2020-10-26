بلجيكا تسجل 12491 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

رصدت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الاثنين،12491 إصابة جديدة على أساس يومي بفيروس كورونا.

 

وقد حذرت السلطات الصحية البلجيكية، من حالات مأساوية ستشهدها المستشفيات هذا الأسبوع بسبب حدة تفشي الوباء، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وكان رئيس الجهة الوالونية الناطقة بالألمانية في بلجيكا إليو دو روبو، توقع وقوع حالات مأساوية داخل المستشفيات هذا الأسبوع بسبب الإصابات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ستضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجديدة لإحتواء أزمة انتشار الوباء.

 

وقد أفاد معهد "سيونسانو" صباح اليوم، فقد بلغ معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا 12491 إصابة، ما يعني ارتفاع بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي.

 

وبحسب موقع worldometers الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، فقد تجاوز عدد الإصابات في بلجيكا 330 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد-19"، 10 آلاف.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بلجيكا اصابات كورونا

أخبار تهمك

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موقف محرج لـ"جو بايدن" على الهواء.. وزوجته تنقذه

منذ نصف ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 19 ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 22 ساعة

3 أسباب قادت إلى إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

منذ 36 دقيقة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ يوم

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 11 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ ساعة

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 16 ساعة

"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

بلجيكا تعلن ارتفاع الإصابات بـ كورونا إلى 4269 والوفيات 122

بلجيكا تسجل 140 وفاة و1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلجيكا: حصيلة الوفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ7000

بلجيكا تعلن تراجع وتيرة الإصابات والوفيات بسبب كورونا

قفزة كبيرة لمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم

الهند تسجل أعلى عدد للإصابات بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

10:45 م

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه