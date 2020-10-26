بلجيكا تسجل 12491 إصابة جديدة بكورونا

رصدت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الاثنين،12491 إصابة جديدة على أساس يومي بفيروس كورونا.

وقد حذرت السلطات الصحية البلجيكية، من حالات مأساوية ستشهدها المستشفيات هذا الأسبوع بسبب حدة تفشي الوباء، وفقًا لروسيا اليوم.

وكان رئيس الجهة الوالونية الناطقة بالألمانية في بلجيكا إليو دو روبو، توقع وقوع حالات مأساوية داخل المستشفيات هذا الأسبوع بسبب الإصابات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ستضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجديدة لإحتواء أزمة انتشار الوباء.

وقد أفاد معهد "سيونسانو" صباح اليوم، فقد بلغ معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا 12491 إصابة، ما يعني ارتفاع بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبحسب موقع worldometers الذي يرصد إصابات كورونا في العالم، فقد تجاوز عدد الإصابات في بلجيكا 330 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد-19"، 10 آلاف.