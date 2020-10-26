بأسلوب الخطف.. اعترافات عاطل وربة منزل لقيامهما بسرقة المواطنين بأكتوبر

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باشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق مع المتهمين في واقعة سرقة المتعلقات الخاصة بالمواطنين بالطريق العام، بأكتوبر، واعترفا المتهمين، أنهم يقوموا بسرقات متنوعة من أجل المكسب السريع، فيما ارتكبوا العديد من الوقائع



وافادا المتهمين في اعترافتهما، أنهما يقوموا بسرقة المتعلقات من أيدى المواطنين بأسلوب الخطف، ويفروا هاربين.



أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطل، له معلومات جنائية، ربة منزل، مقيمان بدائرة قسم أول أكتوبر، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه في إرتكاب جرائم السرقة المتنوعة بأسلوب الخطف من المواطنين حال سيرهم بالطريق العام متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزة العاطل سلاح ناري، فرد محلي الصنع، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب 13واقعةبذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية.

