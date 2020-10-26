نادر شوقي يدرس الرحيل عن الجونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يدرس نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولية عن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة الرحيل عن إدارة الفريق بنهاية الموسم الجاري.


ويحسم شوقي قراره بالرحيل عن صفوف الجونة بعد إرتباط دام بين الثنائي لمدة ثلاثة مواسم قاد خلالهم الفريق للعودة إلى بطولة الدوري المصري الممتاز بعد توليه إدارة كرة القدم.


ومن المُنتظر أن يعلن نادر قراره الأخير بصورة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الإتفاق مع مجلس الإدارة يأتي ذلك عقب رحيل حسام غالي الذي أعلن أن مباراة الحرس ستكون الأخيرة له في بطولة الدوري.

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