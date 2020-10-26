محافظ الفيوم يوجه رسالة شكر للأجهزة التنفيذية وقوات تأمين انتخابات مجلس النواب

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"الأنصاري": ندعو الجميع إلى المشاركة الإيجابية بجولة الإعادة لتؤكد مصر للعالم حرص شعبها على استكمال الاستحقاقات الدستورية





وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رسالة شكر لجميع الأجهزة المشاركة في نجاح تنظيم الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2020 التى أجريت جولتها الأولى يومي السبت والأحد 24 و25 اكتوبر الجاري.



وقال "الأنصاري" أن رجال القوات المسلحة والشرطة، والقضاة والمستشارين، وأعضاء الغرفة المركزية، قد قاموا بدورهم المنوط بهم على الوجه الأمثل والذى ساهم فى خروج العملية الانتخابية بالشكل الحضاري المطلوب، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز وقرى المحافظة والتى تضافرت وتكاملت فى منظومة عمل واحدة هدفها الخروج بالعملية الانتخابية فى أكمل صورة.



ولفت محافظ الفيوم إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن وجود مخالفات أو تجاوزات بلجان الاقتراع على مستوى المحافظة خلال الجولة الأولى من الانتخابات، موجهًا الشكر لأبناء وأهالي محافظة الفيوم، على شعورهم بالمسئولية الوطنية ومشاركتهم في التصويت بلجان الانتخابات، داعيًا الجميع إلى المشاركة الإيجابية بجولة الإعادة لتؤكد مصر للعالم أجمع وعي شعبها وحرصه على الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

