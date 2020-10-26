رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع السفير الكوري بالقاهرة تيسير إجراءات جذب الاستثمارات الكورية الجديدة إلى مصر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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استقبل المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة لتيسير إجراءات جذب الاستثمارات الكورية الجديدة إلى مصر وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين


أشاد عبد الوهاب بقصص نجاح الشركات الكورية العاملة في مصر والتي شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة لتنفيذ عدد من المشروعات ذات البٌعد الاستراتيجي والتي تأتي على رأسها قطاعات الالكترونيات والأجهزة المنزلية متمثلة في شركتي سامسونج وال جي حيث اعلنت الشركتين الكوريتين هذا العام عن زيادة استثماراتهما وتقديم منتجات جديدة بالسوق المصري.


وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون اجتماعاتها شهرياً بين كل من هيئة الاستثمار والسفارة الكورية بالقاهرة ووكالة الترويج الكورية " كوترا" لمتابعة الاستثمارات الكورية الجديدة ودراسة طلبات الشركات الكورية لتنفيذ استثمارات جديدة بمصر، وقد أكد عبد الوهاب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع كوريا الجنوبية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل السياسات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة معدلات الاستثمار والانتاج.


ومن جانبه أكد السفير الكورى بالقاهرة على قوة العلاقات الكورية المصرية مشيداً بدعم هيئة الاستثمار لكافة الاستثمارات الكورية وتذليل كافة التحديات التي واجهت الشركات الكورية فى الفتره السابقة مما كان له أثرأ ايجابياً على زيادة الاستثمارات الكورية، كما أكد سيادته ان الجانب الكورى حريص على زيادة تواجد الشركات الكوريه في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين. 


وقد شهد الاجتماع التطرق إلى مناقشة الاستثمارات الجديدة لأحد كبرى الشركات الكورية العاملة في مجال الكابلات الكهربائية والتي دخلت السوق المصري مؤخراً فضلا عن الترتيب لعقد لقاءات بين هيئة الاستثمار وكبرى الشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة.

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الهيئة العامة للاستثمار استثمارات كوريا الجنوبية في مصر

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