أبرزهم أحمد رزق.. نجوم لم يستكملوا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي

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بدأت فعاليات حفل الإفتتاح لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضى، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور والمشاركة.









وغادر بعض النجوم الجونة بعد ثالث يوم من حفل مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وذلك لأسباب فنية خارجة عن إرادتهم، فالفنان أحمد رزق والفنانة أيتن عامر عادوا لاستكمال تصوير مسلسلهم الجديد في يوم وليلة.





وأيضا الفنانة مى سليم عادت لاستكمال تصوير مسلسل ضربة معلم، فيما غادر أحمد مالك المهرجان ليواصل تصوير فيلمه الجديد قمر 14.







يذكر أن المهرجان من المقرر أن تنتهي فعالياته يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر فعاليات عرض الأفلام الروائية الكبيرة والقصيرة بحضور لجان التحكيم.