بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية.

واكدت الهيئة ان جنوب سيناء وشمال الصعيد يشهد طقس مائل للحرارة فيما يشهد حار علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الثلاثاء، عن شبورة في الساعات الاولي علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تكون الرياح معتدلة علي معظم انحاء البلاد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 32للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25.


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