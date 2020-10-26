"لوكا" سيارة كهربائية مصنوعة من نفايات بلاستيكية وألياف طبيعية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
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قام فريق مكون من 22 طالبًا من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا ببناء سيارة كهربائية مدمجة ورياضية مصنوعة من النفايات البلاستيكية، يتم اصطيادها من المحيطات.

تم تطوير هذه السيارة الكهربائية، التي يطلق عليها اسم "لوكا"، وفقًا للفريق المسؤول عن المشروع، "لإثبات أنه يمكنك إعادة استخدام هذه النفايات بطريقة مفيدة"، وكان طلاب جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا يعملون على هذا المشروع منذ عام ونصف، والآن كشفوا النقاب عن المنتج النهائي.

تحتوي سيارة لوكا - Luca ، على بطارية كهربائية مضغوطة، ومحركان كهربائيان متصلان بعجلاتها الخلفية يوفران الطاقة اللازمة لقيادة السيارة بسرعات عالية جدًا.

يمكن لسيارة لوكا - Luca، بتصميمها المدمج وخفيف الوزن ، أن تصل سرعتها إلى 90 كم في الساعة (~ 56 ميلاً في الساعة) مع نطاق إجمالي يبلغ 220 كم (~ 136 ميلاً) في شحنة واحدة. هذا يرجع أساسًا إلى أن السيارة تزن 360 كجم فقط بدون البطاريات بالداخل، هذا ما يقرب من 50٪ أخف من المركبات الكهربائية المماثلة في السوق، وتزن بطاريات هذه السيارة 60 كجم فقط بدلاً من 100 كجم من بطاريات المركبات الكهربائية التقليدية.

وبالنسبة لداخلية سيارة لوكا - Luca الكهربائية، بنى الفريق مقعدين بقشر جوز الهند وخيوط من شعر الخيل. كما استخدموا PET (بولي إيثيلين تيريفثالات) المعاد تدويره لتغليف المقاعد.

أما الهيكل الرئيسي للسيارة الجديدة، استخدم الطلاب النفايات البلاستيكية، التي يتم استخراجها من المحيطات، ودمجها مع ألياف الكتان الطبيعية لإعطاء جسمًا خارجيًا قويًا. 

ويذكر الطلاب أيضًا أنه نظرًا لأن PET (بولي إيثيلين تيريفثالات) هي المادة الأساسية المستخدمة في السيارة ولا يمكن إعادة تدويرها أكثر من 10 مرات، فيمكن زيادة عمرها بشكل كبير باستخدامها في سيارات مثل هذه. 


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