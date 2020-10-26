وست بروميتش يودع أحمد حجازى بعد رحيله للدوري السعودي

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الدعم للاعبه أحمد حجازي وذلك بعد إتمام إنتقاله لصفوف إتحاد جدة يوم أمس الأحد على سبيل الإعارة لمدة عام مع إمكانية الشراء.









ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي عبر تويتر تغريدة جاء فيها : " يمكننا تأكيد رحيل أحمد حجازي من أجل الإنتقال لفريق الاتحاد السعودي نتنمى لك التوفيق في المستقبل".









يُذكر أن حجازي قضى أكثر من ثلاثة سنوات في صفوف وست بروميتش منذ رحيله عن الأهلي في 2017 وخاض 104 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف.



