فرمان موسيماني يطيح بثنائي الأهلي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:01 م
موسيماني
موسيماني
علي خلاف
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تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عن عقد إعارة أو بيع نهائي لثنائي الفريق الأفريقي أليو بادجي وجونيور أجايي، وذلك بناءًا على رغبة من موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول.

رحيل بادجي وأجايي عن النادي الأهلي
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة التخطيط بالأهلي اليوم، مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة لبحث احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، ومناقشة ملف الكرة بالكامل والصفقات الجديدة.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد اجتمع مع المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي التشيكي ميشال بروكيتش، لترشيح بعض الأسماء من القطاع للفريق الأول.

وتعتمد سياسة موسيماني على قطاع الناشئين من أبناء النادي، حيث يفضل النزول بأعمار لاعبي الفريق الأول.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب إقصاء الوداد البيضاوي المغربي من دور نصف النهائي.

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رياضة دوري أبطال افريقيا جونيور اجايي بادجي الدور النصف نهائي الاهلي اخبار الرياضة

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