كامل الوزير: نسابق الزمن للانتهاء من تطوير الطريق الدائري





حيث أكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لسرعة نهو كافة الاعمال، مؤكدًا أننا نسابق الزمن للانتهاء من أعمال تطوير الطريق.



كما شدد الوزير على أن أي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فورا خاصة مع الاهمية الكبيرة للطريق الدائري في تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك حركة المرور مع باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة اعمال نقل المرافق لسرعة انجاز كافة الاعمال.

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل الاجتماع الأسبوعي للجنة الخاصة بنقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري وذلك بحضور ممثلوا كافة الوزارات والمحافظات المعنية (النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الإتصالات والجيزة والقاهرة والقليوبية).حيث تابع الوزير مع كافة الجهات تقدم أعمال نقل المرافق المتعارضة مع اعمال تطوير الطريق وذلك في المسافة من سعد الدين الشاذلي إلي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والمسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية مثل مرافق (الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه والصرف الصحي ).