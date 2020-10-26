بعد 4 حوادث...ضبط عاطلين لانتحالهما صفة موظفين

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب إنتحال صفة موظفين بمكتب تصديقات.



فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية، بالتردد على أحد مكاتب التصديقات بدائرة القسم، وممارسة أعمال النصب والإحتيال على المواطنين المترددين على المكتب والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل الإجراءات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم كموظفين بذات المكتب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بإسلوب " إنتحال صفة موظفين بمكتب التصديقات " عقب إيهامهم بقدرتهما على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم نظير تحصلهم منهم على مبالغ مالية، وأقرا بإرتكاب (4) حوادث نصب بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة إنتحال الصفة، وإرتكاب جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

