تأكد غياب ثنائي النصر أمام أهلي جدة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن مواجهة أهلي جدة المقرر لها يوم غداً الثلاثاء لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.


وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن البرازيلي مايكون والمدافع سلطان الغانم فشلا في إجتياز الإختبارات الطبية ليتأكد غيابهم عن الموقعة المرتقبة.


حيث تعرض الغانم لإصابة قوية ضد بيرسبوليس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا فيما أصيب مايكون في مباراة فريقه ضد الفتح في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

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