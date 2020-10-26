التعليم تصدر بيانا بشأن الشائعات المتداولة حول كتاب التربية الإسلامية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تردد في الساعات الأخيرة خبر عن وقوع خطأ في كتابة القرآن الكريم في كتاب الصف الخامس الابتدائي، ونود أن نحيط حضراتكم علمًا بأن الصورة المتداولة من النسخة التجريبية للكتاب المطور الخاص بدولة الإمارات الشقيقة عام ٢٠١٦م وتم تدارك الأمر بعد ذلك، وعليه فلا شأن للمناهج المصرية به.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال بيانها اليوم الاثنين من الجميع عدم تداول أي خبر عن المناهج إلا بعد العودة لديوان الوزارة أو التأكد بأنفسكم من الكتب التي بين أيديكم.

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