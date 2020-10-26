الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ

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أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ قيام إثنين من موظفى أحد الأحياء بمحافظة القاهرة مهندس – فنى، بإستغلال موقعهما الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتغاضى عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، لقيامه ببناء برجين سكنيين بدون ترخيص مما أدى إلى تسهيل الإستيلاء على الأراضى أملاك الدولة وتمكين المتعدى من بناء أبراج سكنية والتربح منها بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المُشار إليه.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ للحصول على مكاسب مالية دون سداد مستحقات الدولة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

