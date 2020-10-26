عاجل .. عقوبات رادعة ضد 3 مدارس رفضت رد25 % من قيمة مصروفات الأتوبيس

قال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم، "إن الجهاز قام بتوقيع عقوبات رادعة على ثلاث من المدارس رفضت تنفيذ قراره الصادر برد 25% من قيمة مصروفات الاتوبيسات المدرسية عن العام الدراسي الماضي".

وتابع" سمير" عبر صفحة الجهاز الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، " إنه تم إحالة 3 مدارس للنيابة العامة وهم بريتش كولومبيا الكندية الدولية ،مدرسة العاصمة الجديدة الانجليزية، مدرسة مصر المتكاملة ؛لامتناعهم عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة ال 25 % من إجمالي خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي".

وكان الجهاز أصدر

مجلس إدارة الجهاز آخر أغسطس الماضي قرارا برد 25 % من قيمة مصروفات خدمة نقل الطلاب بالمدارس و الجامعات نظرا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019 – 2020، بسبب أزمة كورونا.