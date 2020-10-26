عاجل .. عقوبات رادعة ضد 3 مدارس رفضت رد25 % من قيمة مصروفات الأتوبيس
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:42 م
محمد عصام
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قال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم، "إن الجهاز قام بتوقيع عقوبات رادعة على ثلاث من المدارس رفضت تنفيذ قراره الصادر برد 25% من قيمة مصروفات الاتوبيسات المدرسية عن العام الدراسي الماضي".
وتابع" سمير" عبر صفحة الجهاز الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، " إنه تم إحالة 3 مدارس للنيابة العامة وهم بريتش كولومبيا الكندية الدولية ،مدرسة العاصمة الجديدة الانجليزية، مدرسة مصر المتكاملة ؛لامتناعهم عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة ال 25 % من إجمالي خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي".
وكان الجهاز أصدر مجلس إدارة الجهاز آخر أغسطس الماضي قرارا برد 25 % من قيمة مصروفات خدمة نقل الطلاب بالمدارس و الجامعات نظرا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019 – 2020، بسبب أزمة كورونا.
ومن المتوقع أن يكون هناك
عقوبات تقع على اصحاب تلك المدارس التر رفضت تنفيذ القرار تصل إلى غرامة مليون جنيه.
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