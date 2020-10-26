عاجل .. عقوبات رادعة ضد 3 مدارس رفضت رد25 % من قيمة مصروفات الأتوبيس

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:42 م
حماية المستهلك
حماية المستهلك
محمد عصام
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قال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم، "إن الجهاز قام بتوقيع عقوبات رادعة على ثلاث من المدارس رفضت تنفيذ قراره الصادر برد 25% من قيمة مصروفات الاتوبيسات المدرسية عن العام الدراسي الماضي".

 

وتابع" سمير" عبر صفحة الجهاز الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، "  إنه تم إحالة 3 مدارس للنيابة العامة وهم بريتش كولومبيا الكندية الدولية ،مدرسة العاصمة الجديدة الانجليزية، مدرسة مصر المتكاملة ؛لامتناعهم عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة ال 25 % من إجمالي خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي".

 

 

وكان الجهاز أصدر مجلس إدارة الجهاز آخر أغسطس الماضي قرارا برد 25 % من قيمة مصروفات خدمة نقل الطلاب بالمدارس و الجامعات نظرا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019 – 2020،  بسبب أزمة كورونا.

ومن المتوقع أن يكون هناك عقوبات  تقع على اصحاب تلك المدارس التر رفضت تنفيذ القرار  تصل إلى غرامة  مليون جنيه.

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