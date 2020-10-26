تداول عبر "فيس بوك"..كشف ملابسات فيديو مشاجرة بين ولى أمر ومالك إحدى المدارس بالقاهرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن مشاجرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بين ولى أمر لـ (4) طلاب بالمدرسة، ومالك المدرسة المشار إليها.

بالفحص تبين حضور أحد الأشخاص (تاجر ) لقسم شرطة السلام أول "مصاب بجرح باليد"، وقرر بقيام مالك المدرسة المشار إليها بإستدعائه لسداد  المصروفات الدراسية لأنجاله، فقام بسداد جزء من المبلغ لحين إستكمال باقى المبلغ – إلا أن الأخير رفض وطالبه بدفع باقى المبلغ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها مالك المدرسة عليه بالضرب بالأيدى محدثًا إصابته المنوه عنها.

وفى وقت لاحق حضر نجل مالك المدرسة، وقرر بتضرره من المبلغ لقيامه بإستدعاء نجله وبعض أصدقائه وقيامهم بإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به وإكتشف عدم تواجد مبلغ مالى كان بداخل السيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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