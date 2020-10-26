رئيس خزينة في سوهاج يستولى على المال العام



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام رئيس خزينة بمنطقة تأمينات سوهاج بإختلاس مبلغ مالى والمسلمة له تحت بند طوابع ودمغة والإستيلاء عليه لنفسه بالمخالفة للقانون.وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.