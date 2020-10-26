من دبى.. أحدث ظهور لمحمد رمضان عبر إنستجرام

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من دبى، واعتمد فيها على ملابس كاجوال، وعلق قائلاً"ثقة فى الله نجاح"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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