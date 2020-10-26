تعرف على الجهاز المعاون لشحاته في تدريب جمهورية شبين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر نادي جمهورية شبين اعتماد تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول، تمهيداً لخوض فترة الإعداد، للموسم الجديد  2020/2021 بدوري القسم الثاني.

ويقود الفريق المنوفي، أبو العينين شحاته، مدير فنى، وعلي سالم.. مدرب عام، ومحمد بدر مدرب مساعد وعدلي محجوب مدرب حراس
ومحمد عبد المنعم مدير إداري وسامح بركات إداري.

ورحل مؤخراً سمير كمونه عن قيادة جمهورية شبين، عقب ختام الموسم الحالي، برفقة هيثم حسين المدرب العام، عقب بقاء الفريق المنوفي بالقسم الثاني، وإحتلالة المركز السابع، برصيد 26 نقطة.

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