تعرف على الجهاز المعاون لشحاته في تدريب جمهورية شبين

2020/2021





ويقود الفريق المنوفي، أبو العينين شحاته، مدير فنى، وعلي سالم.. مدرب عام، ومحمد بدر مدرب مساعد وعدلي محجوب مدرب حراس

ومحمد عبد المنعم مدير إداري وسامح بركات إداري.





ورحل مؤخراً سمير كمونه عن قيادة جمهورية شبين، عقب ختام الموسم الحالي، برفقة هيثم حسين المدرب العام، عقب بقاء الفريق المنوفي بالقسم الثاني، وإحتلالة المركز السابع، برصيد 26 نقطة.

قرر نادي جمهورية شبين اعتماد تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول، تمهيداً لخوض فترة الإعداد، للموسم الجديدبدوري القسم الثاني.