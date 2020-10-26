التفاصيل الكاملة لمقتل بلطجي على يد عامل دباغة وآخرين بالمقطم

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تمكنت رجال مباحث القاهرة من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة ملقاة أمام إحدى المستشفيات بمنطقة المقطم، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل دباغة، بسبب إعتياد المجنى عليه ممارسة أعمال البلطجة عليه فقرر التخلص منه بمساعدة 3 أشخاص.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بإلقاء جثة أحد الأشخاص أمام إحدى المستشفيات بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة لشخص ذكر " مجهولة الهوية " ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم.





وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (مسجل خطر) وسبق إتهامه فى العديد من القضايا " مخدرات، سلاح وذخيرة "وبتكثيف التحريات تبين سابقة وجود خلافات بينه وبين أحد الأشخاص (عامل دباغة، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية) بسبب إعتياد المجنى عليه ممارسة أعمال البلطجة على المذكور وتهديده بإلحاق الأذى به وبأسرته.

وأشارت التحريات إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (ثلاثة أشخاص)، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها وأقر الأول بأنه نظرًا لتضرره من المجنى عليه خطط للتشاجر معه والتعدى عليه بالضرب إنتقامًا منه.





وأضافا أن المتهم اتفق مع باقى المتهمين على التوجه إلى مكان المجنى عليه وقاموا بتقييده وتعدوا عليه بالضرب بإستخدام ماسورة حديدية وعصا خشبية "شومة"، ثم إصطحبوه داخل مركبة "توك توك" إلى منطقة المدابغ بدائرة القسم، وتعدوا عليه بالضرب مرة أخرى مُحدثين ما به من إصابات حتى فقد الوعى، فقاموا بتركه بالمنطقة محل العثور حتى فارق الحياة ولاذوا بالفرار.



وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنهم، كما تم بإرشادهم ضبط (قائد مركبة "التوك توك") المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتوت النيابة العامة التحقيق.