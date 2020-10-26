فيروس نادر يهدد حياة الأطفال بالوفاة.. تعرف علي تفاصيل

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت السلطات الصحية السودانيه يوم الخميس الماضي، عن استئصال "فيروس شلل الأطفال البري"، وفق لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأعلن مدير أجهزة الوقاية في وزارة الصحة في جنوب السودان الطبيب جون باسكال رومونو عن وجود ما يقرب من 15 حالة من "شلل الأطفال البري بشمال غربي البلاد.

وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن فيروس شلل الأطفال البري:

مرض فيروس شلل الأطفال البري:

يعتبر فيروس شلل الأطفال البري ناجم عن تحور نادر للفيروس المعدل الذي يحتوي عليه اللقاح، كما يسبب في أشد صوره إصابة عصبية تؤدي إلى الشلل، وصعوبة التنفس، وفي بعض الأحيان إلى الوفاة.

ويذكر أن أخر حالة إصابة سجلت بشلل الأطفال البري في الولايات المتحدة عام 1979، أما اليوم، فبرغم الجهود العالمية المبذولة للقضاء على شلل الأطفال، فإن الفيروسة السنجابية المسببة له ما زالت تصيب الأطفال والبالغين في بقاع من آسيا وأفريقيا.

أسباب فيروس شلل الأطفال البري:

يعتقد الاطباء أن السبب الرئيسي لفيروس شلل الأطفال البري هو التهاب سنجابية النخاع (شلل الأطفال) المسبب للشلل.

أعراض فيروس شلل الأطفال البري:

وعادة ما تظهر بعض الأعراض فور الإصابة والتي تشمل الحمى، التهاب الحلق، الصداع، القيء، الإرهاق، تيبس أو ألم بالظهر، تيبس أو ألم بالرقبة، كما تشمل تيبس أو ألم في الذراعين أو الساقين الشعور بألم في العضلات أو ضعفها

وهناك حالات نادرة تعاني من هذه الأعراض، والتي تتضمن فقدان ردود الأفعال، آلام حادة في العضلات أو ضعفها، أطراف رخوة ولينة (الشلل الرخو)

طرق انتقال العدوي:

تحدث العدوي نتيجه انتقال فيروس شلل الأطفال عن طريق الاتصال المباشر بشخص مصاب بالفيروس أو من خلال، الطريقة الأقل شيوعًا، الماء والأطعمة الغذائية الملوثة.

يمكن أن ينشر الأفراد، الحاملون لفيروس شلل الأطفال، الفيروس في برازهم لمدة أسابيع، كما يمكن للأفراد المصابين بالفيروس ولا يعانون أعراضًا أن ينقلوا الفيروس للآخر

مضاعفات فيروس شلل الأطفال البري:

حذر الأطباء من مضاعفات فيروس شلل الأطفال البري، حيث يمكن أن يؤدي التهاب سنجابية النخاع (شلل الأطفال) المسبب للشلل إلى شلل عضلي مؤقت أو دائم، وإعاقة، وتشوهات عظمية، وإلى الوفاة.

طرق الوقاية:

أكد الاطباء أن اللقاح هو الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من شلل الأطفال، حيث يتلقى معظم الأطفال في الولايات المتحدة أربع جرعات من لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) في الأعمار التالية:
* شهرين
* أربعة أشهر
* بين عمر 6 أشهر و18 شهرًا
* بين عمر 4 سنوات و6 سنوات عند دخول الأطفال المدرسة مباشرة


يعد لقاح شلل الأطفال المعطل آمنًا للأشخاص الذين يعانون ضعف أجهزة المناعة، على الرغم من أنه ليس من المؤكد تمامًا مدى أمان اللقاح في حالات أمراض نقص المناعة الشديد. وتشمل آثاره الجانبية الشائعة ألمًا واحمرارًا في موضع الحقن.

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