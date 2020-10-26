التعليم العالي: نتوقع وصول عدد الجامعات الأهلية لـ15 (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إنه بعد نجاح تجربة الجامعات الأهلية، كان هناك تفويض من الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية أخرى، وبعدها زادت إلى 15 جامعه أهلية، مستطردًا: "بمعنى اذا كان يوجد مناطق تابعه للجامعات الحكوميه يمكن استغلالها في إنشاء الجامعات، وهذا ما حدث في جامعة المنصورة الحكومية، كان لديها منطقه فتم تحويلها ووضعنا حجر الاساس بها لجامعه اهليه تابعه للجامعة الحكومية".





وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن تصل الجامعات الأهلية لـ 15 جامعة، أبرزها في السويس وأسيوط والقاهرة وعين شمس، والمنصورة وطنطا، مستطردًا:" نتحدث عن 10 جامعات حكومية بدأت اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء جامعات أهلية، تتضمن الأراضى والمباني والتصميم والموافقات".



