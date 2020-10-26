التعليم العالي: نتوقع وصول عدد الجامعات الأهلية لـ15 (فيديو)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إنه بعد نجاح تجربة الجامعات الأهلية، كان هناك تفويض من الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية أخرى، وبعدها زادت إلى 15 جامعه أهلية، مستطردًا: "بمعنى اذا كان يوجد مناطق تابعه للجامعات الحكوميه يمكن استغلالها في إنشاء الجامعات، وهذا ما حدث في جامعة المنصورة الحكومية، كان لديها منطقه فتم تحويلها ووضعنا حجر الاساس بها لجامعه اهليه تابعه للجامعة الحكومية".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن تصل الجامعات الأهلية لـ 15 جامعة، أبرزها في السويس وأسيوط والقاهرة وعين شمس، والمنصورة وطنطا، مستطردًا:" نتحدث عن 10 جامعات حكومية بدأت اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء جامعات أهلية، تتضمن الأراضى والمباني والتصميم والموافقات".

وواصل:"التجربه ناجحه بالفعل في الجامعات الاهليه، ولم نحقق للآن ما نحلم به، ولكن قمنا بتغيير الكثير وقدمنا تجربه مختلفه، والطلبه اللي انضمت للجامعات الجديده هناك رضى كبير منهم، ومن خلال استطلاع اراء شعرنا بفخر الطلبه وشعورهم تجاه الجامعات الجديده، وهناك جامعة الجلاله وجامعة العلمين، والملك سلمان تم وضع حجر الاساس لهم ".

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