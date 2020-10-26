بعد 13 واقعة.. سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بأكتوبر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص في إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطل، له معلومات جنائية، ربة منزل، مقيمان بدائرة قسم أول أكتوبر، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه في إرتكاب جرائم السرقة المتنوعة بأسلوب الخطف من المواطنين حال سيرهم بالطريق العام متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزة العاطل سلاح ناري، فرد محلي الصنع، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب 13واقعةبذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

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