ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة موجعة وذلك قبل ساعات من مباراة الفريق التي تجمعه بالإسماعيلي لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري.


وقرر الجهاز الفني للمارد الأبيض بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو إستبعاد صانع العاب المارد الأبيض يوسف أوباما من قائمة مباراة الدروايش بعد الإصابة التي إشتكى منها على مستوى الركبة خلال مران الأمس.


يُذكر أن الزمالك يواجه الكثير من الغيابات بخلاف أوباما مثل محمود علاء الذي يعاني من كدمة على مستوى الركبة وكذلك حازم إمام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الممتاز الإسماعيلي

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

تحقيق عاجل.. القصة الكاملة لهجوم سمكة القرش على ٣ من زوار محمية رأس محمد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

4 مستجدات طرأت على ملف سد النهضة.. سر جديد

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

بالعربية.. ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بعد الإساءة للإسلام

منذ حوالي 17 ساعة

الصفقة التي هزت الأهلي.. موسيماني يوافق على عودة القناص

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في جميع البنوك

منذ حوالي 23 ساعة

"أحمد مرتضى منصور" و"عبدالرحيم علي" خارج المنافسة بالدائرة الأولى بالجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: هذا المدرب الأنسب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ 43 دقيقة

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ضربة موجعة لليفربول قبل مواجهة برشلونة

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة العودة أمام النجم الساحلي

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة المقاولون

الغيابات هاجس يؤرق ميتشو قبل مواجهة إنبي

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مازيمبي

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 8 / 3 / 2020.. البدري يستبعد ثنائي الأهلي ومفاجأة سارة للجماهير وأزمة جديدة لصالح جمعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:45 م

تحذير عاجل من عمرو أديب بشأن مقاطعة البضائع الفرنسية

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

11:06 ص

بعد نشر الرسوم المسيئة للنبي.. الخارجية الفرنسية ترجو أمرا من الدول الإسلامية

07:38 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه