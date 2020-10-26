ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة موجعة وذلك قبل ساعات من مباراة الفريق التي تجمعه بالإسماعيلي لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري.









وقرر الجهاز الفني للمارد الأبيض بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو إستبعاد صانع العاب المارد الأبيض يوسف أوباما من قائمة مباراة الدروايش بعد الإصابة التي إشتكى منها على مستوى الركبة خلال مران الأمس.









يُذكر أن الزمالك يواجه الكثير من الغيابات بخلاف أوباما مثل محمود علاء الذي يعاني من كدمة على مستوى الركبة وكذلك حازم إمام.



